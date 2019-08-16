Челябинск, , 10:48 — REGNUM

В Челябинске 16-летняя девушка получила ожоги во время операции по удалению аппендикса. Об этом пишут местные СМИ.

По данным областного управления СКР, мать девочки обратилась с заявлением о получении её дочерью травм. Операция прошла 8 августа. После неё были обнаружены ожоги на ногах.

Сейчас по факту инцидента идёт проверка.

По данным 74.ru, у девушки ожоги третьей степени. Возможно, они были получены из-за смещения электропроводов, которое произошло во время хирургического вмешательства.