Посёлок городского типа Тикси, Якутия, 16 августа 2019, 10:51 — REGNUM
В аэропорту Тикси в Якутии мощный овцебык вышел на взлётно-посадочную полосу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Местные жители делятся в соцсетях фото, где одинокий овцебык больших размеров стоит на ВПП аэропорта Тикси. Никто не решился его прогнать.
При этом специалисты отмечают, что это животное — стадное, но 30-летняя самка овцебыка давно бродит одна.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа самолёт, следовавший авиарейсом Симферополь — Жуковский, экстренно сел из-за отказа двух двигателей, в которые попали чайки.