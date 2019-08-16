Посёлок городского типа Тикси, Якутия, , 10:51 — REGNUM

В аэропорту Тикси в Якутии мощный овцебык вышел на взлётно-посадочную полосу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Местные жители делятся в соцсетях фото, где одинокий овцебык больших размеров стоит на ВПП аэропорта Тикси. Никто не решился его прогнать.

При этом специалисты отмечают, что это животное — стадное, но 30-летняя самка овцебыка давно бродит одна.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа самолёт, следовавший авиарейсом Симферополь — Жуковский, экстренно сел из-за отказа двух двигателей, в которые попали чайки.