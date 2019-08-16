Хабаровск, , 10:38 — REGNUM

На Дальневосточной железной дороге объявлен режим повышенной готовности в связи с паводком. В состоянии готовности в местах передислокации находятся 167 вагонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Новая волна паводка топит Дальний Восток: все новости

Железнодорожники сформировали штабы наблюдения за паводком, на опасных участках ведется круглосуточное дежурство. В состоянии готовности к передислокации находятся 6 составов из 167 вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, к Хабаровскому краю подходит гребень амурского паводка. Уровень рек у городов и населённых пунктов растёт, в регионе формируются волонтёрские штабы.