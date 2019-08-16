Карабаш, Челябинская область, 16 августа 2019, 10:33 — REGNUM
Состояние здоровья рабочего медеплавильного комбината Карабаша стабилизировалось. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе челябинского минздрава.
Наблюдается позитивная динамика. Уже 16 августа его могут доставить вертолётом санавиации в Челябинск. Там, в областном ожоговом центре, он продолжит лечение.
Как сообщало ИА REGNUM, рабочий пострадал во время пожара в кабине крана. Он получил ожоги.
Сейчас гражданин находится в больнице Карабаша. 15 августа состояние его было критическим и медики опасались, что не смогут перевезти его в Челябинск.
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