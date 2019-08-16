Соледар, ДНР, , 10:28 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования восемь раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 24 единицы боеприпасов, сообщили 16 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили 14 мин калибра 120 мм, использовали гранатомёты АГС, стрелковое и снайперское оружие.

На донецком и мариупольском направлениях украинские силовики применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Доломитное, Спартак, Крутая Балка, Ленинское, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее получил ранение житель пригорода Горловки 1963 года рождения. Обстрел начался, когда мужчина работал на приусадебном участке.

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