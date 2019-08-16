Кемерово, , 10:19 — REGNUM

Семерых жителей Кемерова будут судить за незаконную организацию азартных игр. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

По данным следствия, 35-летний кемеровчанин с лета 2017 года через общих знакомых нашел 38-летнего подельника. Последний имел опыт проведения азартных игр. При этом он уже был судим за аналогичное преступление. Тем не менее, он нашёл ещё несколько лиц для организации и проведения азартных игр.

Чтобы замаскировать свой незаконный бизнес, обвиняемые позиционировали его как легальное предприятие, занимающееся торговлей векселей.

В ходе оперативной работы, было изъято более 30 игровых автоматов, денежные средства, тетради с учётными записями, ноутбук.

Всего по делу проходило десять человек, трое из них заключили досудебные соглашения. Остальные со следствием сотрудничать не стали. Только несколько частично признали вину.

В зависимости от роли каждого они проходят по статьям «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой» (п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и «Кража, совершённая организованной группой» (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.