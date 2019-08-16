Нальчик, , 10:17 — REGNUM

Спасатели эвакуировали со склона Эльбруса альпиниста из Малайзии, сообщил 16 августа руководитель пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

По его словам, 15 августа спасателям поступила информация, что на Эльбрусе на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря альпинист из Малайзии запросил помощи.

«Альпинисту была оказана помощь по спуску до высоты 3,8 тыс. м на базу «Приют-11», где от дальнейшей помощи он отказался», — сказал журналистам Беров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на склоне Эльбруса при восхождении сорвался российский альпинист, к нему на помощь отправились сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

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