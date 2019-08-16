Жуковский, Московская область, , 10:11 — REGNUM

Проблемные объекты по обращению с отходами вблизи подмосковного аэропорта «Жуковский», откуда из-за столкновения с птицами не смог улететь лайнер А321 «Уральских авиалиний», подвергнут проверке с 16 августа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на министерство экологии и природопользования Московской области.

«Минэкологии и Росприроднадзор по ЦФО сегодня начнет проверки проблемных объектов по обращению с отходами», — сообщили в министерстве.

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Днем ранее Росприроднадзор перечислил объекты по обращению с отходами, находящиеся менее чем в 2 км от взлетного поля. Один из них — несанкционированная свалка возле озера Глушица.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа пассажирский лайнер на взлете столкнулся со стаей птиц, что привело к отказу обоих двигателей. После минуты полета самолет совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Из 226 пассажиров за медицинской помощью обратились 55 человек, однако обошлось без тяжелых травм.

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