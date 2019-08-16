Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM

Таможенники екатеринбургского аэропорта «Кольцово» изъяли более девяти килограммов омоложивающих кремов. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Пассажир рейса Екатеринбург — Пекин попытался провезти с собой чемодан, где находились 210 коробок с омолаживающими кремами с гиалуроновой кислотой весом в более девяти килограммов.

Мужчина заявил, что не знал, что товар нужно задекларировать в «красном коридоре» таможни. Пассажир спешил на рейс, поэтому таможенники не стали сильно его задерживать, но административный протокол на человека составили, а сам товар изъяли.

Дальнейшую судьбу кремов и размер штрафа определит суд, заявил замглавы таможенного поста в Кольцово Сергей Боровик.

Напомним, в Екатеринбурге за первые семь месяцев 2019 года почтовые таможенники в Кольцово задержали около трёх тысяч контрафактных товаров. Количество контрафакта в международных почтовых отправлениях выросло почти в два раза.

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