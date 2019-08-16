Киев, , 10:09 — REGNUM

В Киевской области на автотрассе Киев — Одесса перевернулся бензовоз, сообщили 16 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«15 августа в 17:49 на 135-м км автодороги Киев-Одесса возле села Снежки Ставищенского района съехала в кювет и перевернулась автоцистерна с бензином (ёмкостью 38 куб. м). Жертв и пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Утром 16 августа на месте происшествия велась работа по перекачиванию топлива в другой бензовоз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на международной трассе Киев — Чоп столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали семь человек.

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