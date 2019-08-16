Магадан, Магаданская область, , 10:08 — REGNUM

Компания «Ритейл» опровергает обвинения активистов ОНФ Магаданской области в том, что ими некачественно сделан ремонт кровли на школе № 28, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Кровля, отремонтированная за 2 млн в школе Магадана, течёт — ОНФ

По словам руководителя компании Андрея Морозова, за лето 2019 года крыша в школе не текла даже в период сильных дождей. А в 2018-м году компания получила подряд на ремонт только ¼ её части и выполнила все работы в срок, хотя заказ пришёл довольной поздно — уже осенью.

«Да, ремонтом крыши занимались мы, получили подряд на ремонт только ¼ её части и ещё в 2018-м предупреждали, что старый утеплитель набрал влагу, а затем замерз. И весной он потечет. Так и случилось. Сама крыша, там, где мы ремонтировали, не протекает, и выдержала летние ливни», — цитирует руководителя «Ритейла» Андрея Морозова «Весьма».

Он добавил, что готов встретиться с общественниками Народного фронта, чтобы доказать свою правоту.

Как сообщало ИА REGNUM, члены ОНФ Магаданской области обнаружили протекающую крышу в школе Магадана и обратились в прокуратуру, с просьбой проверить качество ремонта, который проводила компания «Ритейл».