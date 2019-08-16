Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM

Регионального оператора «ТБО Экосервис» (Свердловская область) оштрафовали за экологические и санэпидемиологические нарушения. Решение принял Свердловский областной суд.

Было установлено, что на заводе оператора не соблюдались нормы по работе с мусором и опасными веществами. На предприятии загорелась партия мусора, из-за чего случился аварийный выброс вредных примесей в атмосферный воздух. По данным суда, представители оператора не проинформировали об этом компетентные органы. Впрочем, инцидент скрыть не удалось.

Также на заводе сваливали отходы на необорудованную должным образом открытую площадку, а не в специальное производственное здание, как должно быть, отметили в суде.

Главный санврач признал ТБО «Экосервис» виновным в указанных нарушениях, и присудил штраф в размере 100 тысяч рублей. В первоуральском городском суде решение оставили без изменений. Оператор попытался подать апелляцию в областной суд, но там согласились с решением первоуральских коллег.

Напомним, 9 августа 2019 года стало известно о проблемах мусорных операторов в разных регионах России. С начала мусорной реформы так и не появилось четких норм и правил для данных компаний.

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