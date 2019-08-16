Париж, , 09:50 — REGNUM

В парижском аэропорту Орли охранники задержали мужчину, у которого в ручной клади находился керамический нож, сообщает France Info со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что мужчине, который направлялся в Барселону, удалось пронести нож через все пункты контроля, однако он был остановлен в зоне ожидания. В настоящее время он задержан и помещен под стражу.

Уточняется, что полицию о вооруженном мужчину уведомила женщина, которая представилась его сестрой. По ее словам, он планировал совершить нападение. В свою очередь задержанный заявил на допросе, что позвонившая в полицию женщина является его подругой и между ними произошла ссора.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в аэропорту Амстердама полиция открыла огонь по мужчине, который угрожал пассажирам ножом. После инцидента в здании была проведена эвакуация. По сообщениям местной прессы, мужчина остался жив и был арестован.

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