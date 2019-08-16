Анкара, , 09:52 — REGNUM

Власти Турции заявили о «нейтрализации» одного из разыскиваемых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации, которая проходила в провинции Эрзинджан, об этом 15 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Военные ликвидировали повстанца Ахмета Бойраза, за голову которого назначалась награда в размере $108 тыс. Он находился в «оранжевой» категории разыскиваемых Турцией преступников.

Власти страны используют пять цветовых категорий для градации разыскиваемых террористов. Наиболее опасные преступники находятся в красной категории, далее следует синяя, зеленая, оранжева и серая.

Напомним, Рабочая партия Курдистана сражается с правительством Турции на протяжении 35 лет за право обладания собственной автономией в рамках государства. За это Анкара преследует повстанцев как террористов.

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