Жуковский, Московская область, , 09:45 — REGNUM

Пассажиры экстренно севшего в Подмосковье лайнера А321 следовали инструкциям экипажа и быстро покинули аварийный борт. Об этом рассказала журналистам старший бортпроводник рейса Надежда Вершинина.

По словам стюардессы, пассажиры вели себя «достаточно сдержано» и слушали команды. Эвакуация прошла в соответствии с правилами и не заняла много времени. Покинувшие самолет люди благодарили экипаж, добавила бортпроводница.

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Как сообщало ИА REGNUM, пилотов пассажирского лайнера, чьи грамотные действия 15 августа помогли избежать катастрофы, назвали героями. Власти пообещали представить экипаж «Уральских авиалиний» к наградам.

Командир экипажа Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузное поле после отказа двигателей, отказался считать себя героем и заявил, что всего лишь выполнял то, что должен был выполнить.

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