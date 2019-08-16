Сургут, Югра, , 09:43 — REGNUM

В Югре установлена причина загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в Сургуте. Слив отработанного масла был сделан из автоцистерны, владелец которой устанавливается, сообщил СМИ начальник службы Природнадзора ХМАО Сергей Пикунов.

Напомним, на реке Сайма в районе ИКЦ «Старый Сургут» 14 августа был обнаружен разлив нефтепродуктов в виде масляных пятен площадью около 2 тыс. кв. м. На место выехала группа ликвидаторов разлива.

«Источник загрязнения обнаружен. Это был несанкционированный слив с автоцистерны — в ходе расследования был найден приямок и следы автомобиля», — пояснил Сергей Пикунов «СИА-Пресс».

На данный момент с помощью камер слежения устанавливается конкретный автомобиль и его хозяин. Выясняется размер экологического ущерба.

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