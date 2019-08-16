Хабаровск, , 09:49 — REGNUM

В Хабаровском крае идёт набор добровольцев. Готовых оказывать помощь пострадавшим от паводка и помогать спасателям. В регионе формируют волонтёрские штабы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В населённых пунктах региона определяются руководители волонтёрских штабов и командиры добровольческих отрядов. Организационную работу взял на себя ресурсный центр «Соцволонтёр».

Набор рекрутов идёт через социальные сети. Желающих уже очень много. Они будут помогать во время паводка жителям подтопленных поселений, информировать людей о том, как им себя вести и что делать, по аналогии с наводнением 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Комсомольска-на-Амуре обратились к жителям с просьбой о помощи. Городу нужны волонтёры для помощи пострадавшим от наводнения.