Ханакин, Ирак, , 09:38 — REGNUM

Курдские пешмерга сорвали нападение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на иракскую провинцию Ханакин. Об этом 16 августа заявил в интервью изданию Kurdistan24 командир пешмерга в указанном районе Джурмур Ростам.

«Группа боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напала на нашу базу в Ханакине, но атака была отражена» , — заявил он.

Напомним, провинция Ханакин является объектом территориального спора между Эрбилем и Багдадом, особенности географического расположения области, с ее горными хребтами, делают ее удобной для укрытия террористов.

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