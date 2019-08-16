Луганск, , 09:33 — REGNUM

За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщили 16 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что ВСУ вели обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия по направлению Светлодарск — Лозовое. Они также обстреляли из станкового гранатомёта населённый пункт Санжаровка со стороны Мироновского.

«С целью сокрытия размещения вооружения и военной техники подразделения ВСУ осуществляют радиоэлектронное подавление сигналов GPS беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ в районе населённого пункта Рубежное», — рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в зоне вооружённого конфликта, в местах дислокации ВСУ произошло два пожара, в результате которых пострадало шесть боевиков.

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