Владивосток, , 09:22 — REGNUM

Несколько сотен северокорейских рыболовных шхун вошли в бухты Приморья, укрываясь от тайфуна «Кроса», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказали в Погрануправлении ФСБ, порядка 150 иностранных судов запросили разрешения переждать тайфун в бухтах Приморья. В тоже время наблюдатели отмечают, что ещё большее количество вошло в бухты восточного побережья Приморья без каких-либо запросов. Некоторые суда подняли флаги международного свода сигналов, означающих ситуацию «терплю бедствие».

Другие источники в управлении морским движением сообщают, что вдоль побережья Приморья выстроились несколько сотен рыболовных шхун, только на Ольгинском направлении их порядка двухсот.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате воздействий тайфуна «Кроса», в Приморье выпало порядка полумесячной нормы осадков, отрезанными от транспортного сообщения с центральными районами края остаются шесть населённых пунктов в Красноармейском районе.