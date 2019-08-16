Горловка, ДНР, 16 августа 2019, 09:19 — REGNUM
В результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований, ранения получил мирный житель посёлка Зайцево на севере Горловки, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило «Донецкое агентство новостей».
По словам чиновника, 15 августа мужчина получил ранения руки, ноги и головы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли рабочих, ремонтировавших водопровод в посёлке Крутая Балка.
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