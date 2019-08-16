Горловка, ДНР, , 09:19 — REGNUM

В результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований, ранения получил мирный житель посёлка Зайцево на севере Горловки, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило «Донецкое агентство новостей».

«Огнем ВСУ ранен мирный житель в Зайцево по адресу Рыбалко, 212», — рассказал он.

По словам чиновника, 15 августа мужчина получил ранения руки, ноги и головы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли рабочих, ремонтировавших водопровод в посёлке Крутая Балка.

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