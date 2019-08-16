Ульяновск, , 09:13 — REGNUM

В Ульяновске возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на скалодроме в торговом центре. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Инцидент произошёл в одном из торговых центров Заволжского района Ульяновска. По данным следствия, 13-летний подросток был на аттракционе «Скалодром» в игровом зале и достиг высоты почти восемь метров. В управлении предварительно установлено, что мальчик он не имел страховочных приспособлений, и «при неосторожном падении получил многочисленные ушибы, закрытые переломы конечностей». Следствие считает, что это произошло «по вине сотрудников развлекательного заведения».

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту получения 11-летним ребёнком травмы при катании на водном аттракционе. Инцидент произошёл 1 июля 2018 года на территории центрального пляжа Железнодорожного района Ульяновска.

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