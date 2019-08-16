Горно-Алтайск, , 09:13 — REGNUM

На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Онгудайском и Кош-Агачском районах Республики Алтай сложилась неблагоприятная дорожная обстановка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления дороги «Алтай», причиной стали обильные осадки.

«Утром 16 августа зафиксирован сход селей неподалеку от села Иня. Далее по направлению к границе с Монголией, в районе 710−714 км, произошло размытие земляного полотна и обочины. К проезжей части подходит вода возле населенного пункта Чуйозы», — сообщили в управлении.

Для расчистки дороги на место происшествия направлено восемь единиц спецтехники. Две бригады пытаются предотвратить разрушение дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате паводков на Дальнем Востоке в зону подтопления попали 69 участков автодорог и 15 низководных мостов.

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