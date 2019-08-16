Омск, 16 августа 2019, 09:01 — REGNUM
Губернатор Омской области Александр Бурков выразил большую признательность всем, кто помог найти трёхлетнего мальчика Колю в непроходимой тайге. В его обращении к участникам поисковой операции, опубликованном на официальном сайте областного правительства, в частности, сказано:
Александр Бурков полагает: те, кто нашли мальчика, настоящие герои.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ребёнок пропал 13 августа из салона припаркованного в лесу автомобиля пока его родители собирали ягоды поблизости. Когда несколько часов самостоятельных поисков результата не принесли, родные отправились в полицию. В поисковой операции приняли участие более 700 человек, а нашли его спустя двое суток километре от лагеря поисковиков. Оказалось, что когда Коля остался один в машине, он увидел бабочку. Ему стало интересно, и он пошёл за ней в лес. Найти мальчика не могли, потому что днём он отсыпался, так как не знал, куда идти, а ночью шёл на свет фонаря МЧС.
Читайте также: Пошёл за бабочкой: подробности пропажи ребёнка в омской тайге
По информации министерства здравоохранения Омской области, у ребёнка была крайняя степень обезвоживания, но поскольку уже во время транспортировки он начал получать инфузионную терапию, был согрет, накормлен, состояние малыша стабилизировано. Сейчас Коля находится в отделении анестезиологии и реанимации в Большереченской центральной районной больнице.