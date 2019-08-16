Омск, , 09:01 — REGNUM

Губернатор Омской области Александр Бурков выразил большую признательность всем, кто помог найти трёхлетнего мальчика Колю в непроходимой тайге. В его обращении к участникам поисковой операции, опубликованном на официальном сайте областного правительства, в частности, сказано:

Поиски мальчика Коли в омской тайге ГУ МВД по Омской области

«Благодарю всех, кто участвовал в его поисках по долгу службы и, конечно же, добровольцев, волонтеров, простых омичей, готовых в любой момент прийти на помощь. Откликнулась вся страна — к нам приехали волонтёры из других регионов. Именно сплоченность помогла спасти жизнь ребенку».

Александр Бурков полагает: те, кто нашли мальчика, настоящие герои.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ребёнок пропал 13 августа из салона припаркованного в лесу автомобиля пока его родители собирали ягоды поблизости. Когда несколько часов самостоятельных поисков результата не принесли, родные отправились в полицию. В поисковой операции приняли участие более 700 человек, а нашли его спустя двое суток километре от лагеря поисковиков. Оказалось, что когда Коля остался один в машине, он увидел бабочку. Ему стало интересно, и он пошёл за ней в лес. Найти мальчика не могли, потому что днём он отсыпался, так как не знал, куда идти, а ночью шёл на свет фонаря МЧС.

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По информации министерства здравоохранения Омской области, у ребёнка была крайняя степень обезвоживания, но поскольку уже во время транспортировки он начал получать инфузионную терапию, был согрет, накормлен, состояние малыша стабилизировано. Сейчас Коля находится в отделении анестезиологии и реанимации в Большереченской центральной районной больнице.