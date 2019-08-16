Кызыл, , 08:58 — REGNUM

В Туве выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли сразу четыре человека. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла поздно вечером 15 августа. На автодороге Р-257 «Енисей» столкнулись два автомобиля.

«61-летний водитель автомашины марки «ВАЗ-21 074», двигаясь в восточном направлении, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автомашиной «ЗИЛ — 130», двигавшейся в попутном направлении», — сообщили в ведомстве.

Водитель и три пассажира «Жигулей» — женщины 1960 и 1970 годов рождения и 14-летний подросток погибли на месте. Все они проживали в селе Ийи-Тал.

Как сообщало ИА REGNUM, в страшной аварии на 20-м километре автодороги Кызыл — Эрзин погибли сразу семь человек. Автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. Глава республики Шолбан Кара-оол тогда указал на отсутствие культуры вождения в качестве причины ДТП.

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