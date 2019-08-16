Полевской, Свердловская область, , 08:57 — REGNUM

В Свердловской области из-за прорыва газовой сети по улице Красноармейской города Полевского тысячи жителей остались без газоснабжения. На данный момент авария устранена и происходит подключение домов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России корреспонденту ИА REGNUM.

«К вечеру 15 августа специалистами газовой службы была возобновлена подача газа в 116 многоквартирных жилых домов и две тысячи частных домов. Без газоснабжения остаются 626 частных жилых домов с населением 1326 человек», — уточнили в пресс-службе управления.

Авария в Полевском произошла 14 августа. В результате без газоснабжения в общей сложности остались порядка 19 тыс. жителей города.

Как впоследствии уточнили в газовой службе, был повреждён газопровод высокого давления диаметром 57 мм. К счастью угрозы безопасности для граждан и окружающей среды удалось избежать.