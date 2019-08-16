Полевской, Свердловская область, 16 августа 2019, 08:57 — REGNUM
В Свердловской области из-за прорыва газовой сети по улице Красноармейской города Полевского тысячи жителей остались без газоснабжения. На данный момент авария устранена и происходит подключение домов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России корреспонденту ИА REGNUM.
Авария в Полевском произошла 14 августа. В результате без газоснабжения в общей сложности остались порядка 19 тыс. жителей города.
Как впоследствии уточнили в газовой службе, был повреждён газопровод высокого давления диаметром 57 мм. К счастью угрозы безопасности для граждан и окружающей среды удалось избежать.