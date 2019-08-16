Омск, , 08:45 — REGNUM

Мальчик Коля, который двое суток оставался один в глухой омской тайге, получил переохлаждение и обезвоживание, но его здоровью ничего не угрожает, психика тоже не пострадала, выяснили корреспонденты «НГС 55», посетив Большереченскую районную больницу, куда привезли малыша.

Мальчик Коля, который двое суток провёл один в омской тайге Цитата с сайта НГС 55

По словам матери найденного ребёнка, её сына уже окрестили «партизаном» за умение выживать в лесу.

«Оказывается, когда Коля остался один в машине, он увидел бабочку. Ему стало интересно, и он пошёл за ней в лес. Найти мальчика не могли, потому что днём он отсыпался, так как не знал, куда идти, а ночью шёл на свет фонаря МЧС. Потому его и нашли так близко от лагеря, всего в 800 метрах», пишут омские журналисты.

По словам врачей, Колю нашли абсолютно мокрого и босого, в тине, но ещё во время доставки мальчика в стационар его согрели и накормили. Сейчас он находится в отделении анестезиологии и реанимации под наблюдением врачей. С ребёнком будет работать психолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трёхлетний Коля пропал 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам родителей, они оставили мальчика в салоне припаркованного в лесу автомобиля, а сами стали собирать ягоды. Когда спустя 15 минут мальчика в машине не обнаружилось, взрослые стали искать его самостоятельно, но через несколько часов были вынуждены обратиться в полицию. В СК СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а отцу ребёнка даже пришлось пройти проверку на полиграфе. После двух дней и двух ночей, проведённых в тайге, мальчика нашла московский волонтёр поискового отряда «Лиза Алерт» Татьяна Филиппова.

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