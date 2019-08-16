Южно-Сахалинск, , 08:46 — REGNUM

На Сахалине и Курилах ожидают тайфун «Кросса», который изрядно испортит погоду на островах к выходным — 17,18 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тайфун NASA

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В субботу на Сахалине ждут сильные дожди и ветер до 20 м/сек. Ночью воскресенья дожди сохранятся, а днём 18 августа синоптики обещают уже отсутствие осадков. Сильные дожди и ветер до 20 м/сек ожидают в субботу и на Курилах.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Кроса» обрушился на Дальний Восток. Более всего достается от него Приморскому краю.