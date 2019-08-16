Неаполь, Италия, , 08:33 — REGNUM

В Италии разыскивают 27-летнего жителя Франции, вероятно, упавшего в расщелину в районе Поликастро, к югу от Неаполя (Италия), сообщает Le Figaro.

Известно, что молодой человек уехал в Италию 8 августа.

«Он должен был спать под открытым небом, хотел взять неделю отдыха. Я убеждена, что он сошел с пути и упал с обрыва», — заявила мать молодого человека.

По словам местных властей, молодой человек связался по телефону со спасателями: «Я упал, у меня сломаны ноги, помоги мне, я вижу море, но не знаю, где я». Однако поиски пропавшего пока ни к чему не привели.

В настоящее время пятнадцать друзей вместе с семьей пропавшего прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь в поисках.