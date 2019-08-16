Бор, Нижегородская область, , 08:13 — REGNUM

Главное озеро нижегородского города Бора снова в центре скандала. Обмелевшее после мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды» Мухинское озеро, которое обещали восстановить, «зацвело». Жители региона в соцсетях выражают свое недовольство местными властями и отмечают, что «консистенция озера теперь напоминает детсадовский кисель с пенками», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мухинское озеро Принт-скрин страницы Дмитрия Виноградова

«Самое дорогое болото России — так жители Бора называют многострадальное Мухинское озеро в центре города», — пишет в соцсетях нижегородец Дмитрий Виноградов, рассказавший, что теперь из озера вылавливают тину.

Он отмечает, что данный водоём «теперь по праву можно переименовать в «Кисель озеро», потому что «консистенция озера теперь напоминает детсадовский кисель с пенками».

Горожане интересуются, за чей же счёт будут чистить загубленное озеро.

«Кто оплачивает работу службы спасения по ловле тины из озера? Пока простые жители ходят на субботники и выполняют работу муниципалитета, благоустройство города же в это время вылавливает сопли из озера, — отмечает Виноградов, напоминая, что «озеро задумали немножко передвинуть», — Не спрашивайте зачем, никто не знает. Якобы, чтобы сделать пешеходную дорожку, нужно было подвинуть озеро на 10 метров в сторону. И вот результат. Систему подводных родников, видимо, повредили и вода ушла. Не стоять же озеру без воды! Было принято решение выстлать дно озера пленкой и наполнить его водопроводной водичкой. Естественно, за бюджетный счет. И вот результат — стоячая вода зацвела и завоняла. Сегодня на озеро прибыли спасатели, чтобы сачками выловить тину. Занавес».

Жители шокированы и недовольны:

«Превратили в цветущую лужу», «Было бы странно, если бы не зацвела. Там до замкнутой самоочищающейся биологической системы ещё как до Пекина», «Сколько этот цирк ещё будет продолжаться?», «Даа, артисты, конечно. По-моему скоро его засыпят, положат брусчатку и поставят памятник в честь Мухинского озёра. Памятники в нашем городе уж больно хорошо приживаются», «Вот интересно какие мероприятия предполагаются после получения результатов исследований воды?»

Напомним, Мухинское озеро попало в медиаповестку страны в июне 2019 года, когда местные жители пожаловались на высохшее после благоустройства озеро. На работы было выделено 15 млн рублей, подрядчиком выступала компания, аффилированная с местным депутатом.

После огласки ситуации Бор посетил депутат Госдумы Денис Москвин, который пообещал привлечь надзорные органы к решению проблемы. Властям города рекомендовали оперативно подготовить список мер для устранения проблемы.

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