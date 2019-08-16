Бор, Нижегородская область, 16 августа 2019, 08:13 — REGNUM
Главное озеро нижегородского города Бора снова в центре скандала. Обмелевшее после мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды» Мухинское озеро, которое обещали восстановить, «зацвело». Жители региона в соцсетях выражают свое недовольство местными властями и отмечают, что «консистенция озера теперь напоминает детсадовский кисель с пенками», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Самое дорогое болото России — так жители Бора называют многострадальное Мухинское озеро в центре города», — пишет в соцсетях нижегородец Дмитрий Виноградов, рассказавший, что теперь из озера вылавливают тину.
Он отмечает, что данный водоём «теперь по праву можно переименовать в «Кисель озеро», потому что «консистенция озера теперь напоминает детсадовский кисель с пенками».
Горожане интересуются, за чей же счёт будут чистить загубленное озеро.
Жители шокированы и недовольны:
«Превратили в цветущую лужу», «Было бы странно, если бы не зацвела. Там до замкнутой самоочищающейся биологической системы ещё как до Пекина», «Сколько этот цирк ещё будет продолжаться?», «Даа, артисты, конечно. По-моему скоро его засыпят, положат брусчатку и поставят памятник в честь Мухинского озёра. Памятники в нашем городе уж больно хорошо приживаются», «Вот интересно какие мероприятия предполагаются после получения результатов исследований воды?»
Напомним, Мухинское озеро попало в медиаповестку страны в июне 2019 года, когда местные жители пожаловались на высохшее после благоустройства озеро. На работы было выделено 15 млн рублей, подрядчиком выступала компания, аффилированная с местным депутатом.
После огласки ситуации Бор посетил депутат Госдумы Денис Москвин, который пообещал привлечь надзорные органы к решению проблемы. Властям города рекомендовали оперативно подготовить список мер для устранения проблемы.
Читайте также: В Бору после благоустройства высохло озеро: госпрограмму дискредитировали?