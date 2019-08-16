Хабаровск, , 08:15 — REGNUM

Уровень Амура у Хабаровска к 14:00 по местному времени 16 августа достиг отметки 578 см, в 06:00 он был 576 см. До опасной черты в 6 метров осталось 22 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Амур растёт по 7−8 см в сутки у столицы Хабаровского края. Ситуацию усугубляют проливные дожди. В городской черте подтоплено уже 13 приусадебных участков, на левобережье затопило 1 671 дачу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ухудшается паводковая ситуация. К растущему уровню Амура добавились сильные ливни.