Пермь, , 08:06 — REGNUM

В Пермском крае количество дорожно-транспортных происшествий за семь месяцев 2019 года сократилось на 8,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По данным краевой Госавтоинспекции, в январе-июле на дрогах региона зафиксировано 1662 ДТП. В них погибли 137 человек, 2233 — получили травмы.

Напомним, напряду с общим количеством ДТП в Прикамье отмечена и тенденция снижения числа ДТП с погибшими детьми. За семь месяцев 2019 года погибли двое детей, в 2018 году — четверо.

Добавим, к 2024 году регион планирует выполнить задачу по сокращению мест концентрации ДТП на 50% в результате реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».