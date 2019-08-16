Пермь, , 08:05 — REGNUM

В Пермском крае отмечено снижение как числа аварий с детьми на дорогах региона, так и числа погибших в результате ДТП детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По данным краевой Госавтоинспекции, за семь месяцев 2019 года 244 ДТП с участием детей до 16 лет против 291 ДТП в 2018 году. В этом году с начала года в результате автоаварий травы получили 273 ребенка, двое детей погибли. За семь месяцев 2018 года были травмированы 307 детей, погибли четыре ребенка.