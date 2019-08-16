Тулун, Иркутская область, , 07:52 — REGNUM

Пять семей из Тулуна — города Иркутской области, наиболее пострадавшего от мощнейшего наводнения летом 2019 года, приобрели дома и квартиры с помощью свидетельств на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. Об этом сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.Общая стоимость пяти объектов недвижимости составляет 15 миллионов рублей.

Наводнение в Тулуне Правительство Иркутской области

Всего по данным на утро 15 августа от пострадавших от наводнения поступило 2447 пакетов документов на получение свидетельств. На данный момент уже выдано 470 документов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В конце июля в Тулун пришла вторая волна паводка, река Ия вновь затопила значительные территории. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек.