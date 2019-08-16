Самара, 16 августа 2019, 08:02 — REGNUM
Автомобиль «Ока» взорвался под мостом через речку Сызранка в Самарской области, 16 августа сообщает «Регион онлайн».
ЧП произошло 15 августа.
По данным очевидцев, в результате взрыва машина полностью сгорела. Находятся ли люди в сгоревшем автомобиле — пока не известно.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сейчас на месте взрыва работают оперативные бригады. Сейчас спасатели выясняют личность владельца «Оки».
Подробности происшествия выясняются.