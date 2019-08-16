Самара, , 08:02 — REGNUM

Автомобиль «Ока» взорвался под мостом через речку Сызранка в Самарской области, 16 августа сообщает «Регион онлайн».

ЧП произошло 15 августа.

По данным очевидцев, в результате взрыва машина полностью сгорела. Находятся ли люди в сгоревшем автомобиле — пока не известно.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сейчас на месте взрыва работают оперативные бригады. Сейчас спасатели выясняют личность владельца «Оки».

Подробности происшествия выясняются.