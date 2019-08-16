Алабама, США, , 07:55 — REGNUM

Два человека были убиты и еще трое ранены в результате стрельбы, произошедшей возле кампуса Университета штата Алабама (США). Об этом, как передает Associated Press, сообщили в местной полиции.

Сержант из департамента полиции Монтгомери (штат Алабама) Джаррет Уильямс сообщил в интервью газете Montgomery Advertiser, что стрельба произошла вечером четверга, 15 августа.

Уильямс отметил, что в результате происшествия один человек погиб на месте трагедии, а другой умер в больнице от огнестрельных ранений. Кроме того, получили различные ранения еще три человека.

Следователи пока не раскрывают обстоятельств дела. Неизвестно, каковы мотивы, побудившие к стрельбе, и есть ли подозреваемые.