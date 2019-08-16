Хабаровск, , 07:58 — REGNUM

Улицу Флегонтова в Хабаровске закрыли для движения в связи с затоплением. В потоках воды машины теряют бамперы и номерные знаки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ливневая канализация в столице Хабаровского края не справляется с мощными потоками дождевой воды. Участок дороги на улице Флегонтова превратился в настоящее озеро. Уровень воды на этой улице поднялся выше 70 см.

Из-за высокого уровня Амура ливневые коллекторы перекрыты. Все дождевые стоки у спортивной арены «Ерофей» круглые сутки качает мощный насос. С началом ливней подключили ещё и мотопомпы.

Как сообщало ИА REGNUM, новая волна паводка топит Дальний Восток. Критическая ситуация в Хабаровском крае. К паводку добавились ещё и обильные ливни, принесённые сразу двумя тайфунами — «Лекима» и «Кроса».