Усть-Каменогорск, Казахстан, 16 августа 2019, 07:39 — REGNUM
Гражданка России, сломавшая руку при восхождении на гору Белуха в Казахстане, эвакуирована спасателями Восточно-Казахстанской области на вертолете. Об этом 16 августа сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве уточнили, что 63-летняя участница туристической группы получила травмы и ушибы при самопроизвольном сходе лавины — женщину зацепило потоком снега.
После происшествия движение группы было остановлено, а к туристической группе были направлены спасатели и медики. Жительница Тюмени госпитализирована в Усть-Каменогорске.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в горах Киргизии спасатели обнаружили тело пропавшего российского альпиниста Ивана Иванова, который занимал должность заместителя руководителя договорно-правового департамента МВД.
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