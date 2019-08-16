Усть-Каменогорск, Казахстан, , 07:39 — REGNUM

Гражданка России, сломавшая руку при восхождении на гору Белуха в Казахстане, эвакуирована спасателями Восточно-Казахстанской области на вертолете. Об этом 16 августа сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что 63-летняя участница туристической группы получила травмы и ушибы при самопроизвольном сходе лавины — женщину зацепило потоком снега.

После происшествия движение группы было остановлено, а к туристической группе были направлены спасатели и медики. Жительница Тюмени госпитализирована в Усть-Каменогорске.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в горах Киргизии спасатели обнаружили тело пропавшего российского альпиниста Ивана Иванова, который занимал должность заместителя руководителя договорно-правового департамента МВД.

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