Иркутск, , 07:21 — REGNUM

В Иркутский области за последние сутки удалось значительно сократить число и площадь так называемых пожаров-отказников. Судя по информации, опубликованной на сайте правительства региона, на утро 16 сентября в Приангарье «закрыт» 51 пожар на площади 536 865 га, в том числе 493 006 га, покрытых лесом. Это означает, что почти 500 га лесной площади решениями комиссий по чрезвычайным ситуациям можно не тушить из экономической нецелесообразности.

К утру 16 августа продолжает действовать 28 пожаров общей площадью 74 768 га, где 68 037 га покрыты лесом.

Напомним, на утро 15 августа таких возгораний в области насчитывалось 64 общей площадью 580 618 га, в том числе 582 508 га, покрытых лесом. И это тоже меньше на 97 231 га, чем сутки назад.

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