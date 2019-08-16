Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:05 — REGNUM

Администрация Комсомольска-на-Амуре экстренно ищет добровольцев для спасения города от стихии. Руководство города обратилось к жителям в связи со стремительно ухудшающейся паводковой ситуацией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В инстаграм появилась информация о том, что городские власти ищут волонтёров для оказания помощи людям, попавшим в критическую ситуацию. Указан номер телефона, по которому нужно звонить всем, кто хочет помочь. Информацию официально подтвердили в администрации города.

Уровень Амура у Комсомольска сегодня 435 см, при неблагоприятном в 450.

Как сообщало ИА REGNUM, гребень паводка стремительно смещается в сторону Хабаровска из ЕАО, уровень Амура у краевой столицы и Комсомольска растёт каждый день. В регионе созданы опергруппы ГУ МЧС РФ, на помощь идут военные с 1000 человек личного состава и техникой.