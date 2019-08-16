Улан-Удэ, , 06:38 — REGNUM

В столице Бурятии Улан-Удэ сотрудники ДПС задержали пьяную женщину, управлявшую автомобилем. Причём делала она это, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД по республике, в костюме единорога.

«За управлением находилась женщина с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки документов было установлено, что 24-летняя жительница Заиграевского района прав управления транспортным средством не имеет. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения она отказалась», — сообщили в Госавтоинспекции.

Дама пояснила инспекторам, что накануне вечером выпила две бутылки вина и поехала ставить машину на стоянку. Однако несмотря на оригинальный костюм, сотрудники ГИБДД составили административный материал. Решением суда женщине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пьяные водители наиболее активны по вечерам с пятницы по воскресенье.

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