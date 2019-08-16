Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:18 — REGNUM

В Свердловской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали два ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Оба ДТП произошли накануне, 15 августа. Так, в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина водитель ВАЗ-21 124 сбил ребёнка на самокате. В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

Отмечается, что водитель ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и имеет неоплаченные штрафы.

Другое ДТП произошло на ул. Кирова в селе Большебрусянское Белоярского района. Там водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь задним ходом во дворе дома, сбил мать с четырёхлетним ребёнком. В результате аварии женщина и её ребёнок получили ушибы и ссадины.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Свердловской области произошло два ДТП в которых пострадали мотоциклисты. Обе аварии случились в Екатеринбурге. Одна на улице Белинского, там мотоциклист врезался в бетономешалку, а другая на улице Машинной, где столкнулись два байкера. В обоих случаях участники ДТП на мотоциклах получили травмы и были госпитализированы.

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