Осака, Япония, , 05:10 — REGNUM

Не менее 1,7 тысяч человек вынужденно провели ночь в аэропорту «Кансай» японского города Осака по причине отмены рейсов из-за тайфуна «Кроса», обрушившегося на страну. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что 15 августа в Осаке было отменено около 250 авиарейсов из-за тайфуна. В качестве помощи застрявшим в аэропорту пассажирам администрация воздушной гавани бесплатно выдавала всем желающим питьевую воду и спальные мешки. Большинство пассажиров спали на полу в залах ожидания. В настоящее время авиарейсы выполняются согласно расписанию за исключением незначительных изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате тайфуна «Кроса», обрушившегося на Японию 15 августа, пострадали не менее 49 человек. Отмечается, что также погиб 82-летний житель префектуры Хиросима — его унесло в море из-за сильного ветра.

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