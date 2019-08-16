Хабаровск, , 05:10 — REGNUM

На территории Хабаровского края работают 4 оперативные группы ГУ МЧС РФ и аэромобильные отряды спасателей. Они несут постоянное дежурство, оценивают паводковую ситуацию и помогают населению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На территории Хабаровского края работают 4 опергруппы спасателей и аэромобильные отряды Пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю

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В настоящее время спасатели оказывают помощь жителям островов на Амуре у Хабаровска, Нанайского, Хабаровского районов и Комсомольска-на-Амуре.

В ГУ МЧС РФ в Хабаровске развернут оперативный штаб, аэромобильная группировка МЧС РФ находится в круглосуточной готовности. На вооружении у спасателей 39 единиц техники, работают 137 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на борьбу с паводком в Хабаровском крае брошены военные. Сформирована мобильная бригада из 1 000 человек, 250 единиц различной техники.