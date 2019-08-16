Хабаровск, 16 августа 2019, 05:10 — REGNUM
На территории Хабаровского края работают 4 оперативные группы ГУ МЧС РФ и аэромобильные отряды спасателей. Они несут постоянное дежурство, оценивают паводковую ситуацию и помогают населению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В настоящее время спасатели оказывают помощь жителям островов на Амуре у Хабаровска, Нанайского, Хабаровского районов и Комсомольска-на-Амуре.
В ГУ МЧС РФ в Хабаровске развернут оперативный штаб, аэромобильная группировка МЧС РФ находится в круглосуточной готовности. На вооружении у спасателей 39 единиц техники, работают 137 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, на борьбу с паводком в Хабаровском крае брошены военные. Сформирована мобильная бригада из 1 000 человек, 250 единиц различной техники.