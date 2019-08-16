Казань, , 04:25 — REGNUM

В Казани по искам прокурора 40 водителей с медицинскими противопоказаниями, из-за которых они не имели права управлять транспортными средствами, лишились водительских прав — они были аннулированы судом. Всего в Московском районе столицы Татарии таковых нарушителей пока обнаружили 50. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Проверки законодательства в сфере безопасности дорожного движения продолжаются, поэтому число лишённых права управления может вырасти. Все граждане, что попали в зону внимания надзорной инстанции, страдали расстройством поведения из-за применения психоактивных веществ, алкоголя или наличия психических заболеваний.

Ещё десять административных дел на сегодня — на рассмотрении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первые лишённые водительских прав автомобилисты Татарии. До этого иски были поданы по 180 водителям, имевшим противопоказания для управления любым транспортным средством. По признанию надзорной инстанции они несли риски для жизни и здоровья граждан, так как могли спровоцировать ДТП. На сегодня по 147 делам вынесены положительные решения, а по 33 — слушания ещё впереди. Все нарушители — жители Казани.

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