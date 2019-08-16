Ростов-на-Дону, , 04:21 — REGNUM

Пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовыми автомобилями на выезде из Ростова-на-Дону, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД Ростовской области.

Сообщается, что авария произошла в Аксайском районе Ростовской области. Водитель пассажирского автобуса не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двумя грузовиками. В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров автобуса. На месте ДТП работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа на мосту Саратов — Энгельс столкнулся пассажирский микроавтобус «ГАЗель» и легковой автомобиль. В результате аварии получили травмы шестеро пассажиров автобуса и четыре человека из легковушки.

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