Ростов-на-Дону, 16 августа 2019, 04:21 — REGNUM
Пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовыми автомобилями на выезде из Ростова-на-Дону, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД Ростовской области.
Сообщается, что авария произошла в Аксайском районе Ростовской области. Водитель пассажирского автобуса не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двумя грузовиками. В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров автобуса. На месте ДТП работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства аварии.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа на мосту Саратов — Энгельс столкнулся пассажирский микроавтобус «ГАЗель» и легковой автомобиль. В результате аварии получили травмы шестеро пассажиров автобуса и четыре человека из легковушки.
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