Посёлок городского типа Ягодное, Магаданская область, 16 августа 2019, 04:18 — REGNUM
На полях Среднеканского и Ягоднинского округов Магаданской области погибла под водой часть урожая картофеля и капусты, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.
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Ситуация усугубилась из-за паводка и вынужденного сброса воды с Усть-Среднеканской ГЭС.
Под водой оказались фермерские поля, по предварительным подсчётам треть урожая картофеля и капуты, простоявшая под водой несколько суток, погибла.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля на Колыме в некоторых районах выпал снет и ударили морозы, магаданцы переживали, что картофель погибнет.