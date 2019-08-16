Владивосток, , 04:13 — REGNUM

Из-за разрушения опоры моста через реку Артемовку, в Приморье перекрыта прямая дорога из Владивостока в Находку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пока по мосту пропускают только легковые автомобили, большегрузы идут в обход. Теперь, чтобы из Владивостока проехать в Находку, большегрузному транспорту необходимо проехать не 100 км, как прежде, а 300, сделав при этом огромный крюк, из которого 70 км — это грунтовая дорога, идущая через Уссурийский заповедник.

Как отмечают очевидцы, уровень воды в Артёмовке после прошедших дождей значительно поднялся.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье перевернувшаяся фура перекрыла проезд в северные районы края. Фура перевернулась на мосту, у которого одна полоса движения уже закрыта для движения из-за разрушения опор. Высыпавшийся груз, доски и брус, перекрыли проезд.