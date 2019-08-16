Казань, , 04:01 — REGNUM

Прокурор пытается привлечь к административной ответственности должностное лицо компании-застройщика элитного дома в Казани за нарушение им законодательства о долевом строительстве. Материалы проверки ООО «СК «Волжская гавань» для принятия решения направлены в инспекцию госстройнадзора РТ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверку соблюдения закона проводила прокуратура Кировского района Казани, в том числе и деятельность ООО при строительстве элитного жилого комплекса в посёлке Старое Аракчино, что входит в состав столицы республики.

Надзорная инстанция обнаружила, что застройщик два года — в 2018 и 2019-м — не полностью и несвоевременно размещает обязательную информацию о своей деятельности. К примеру, вовремя не был размещён проект «долевого» договора, фотографии строящегося ЖК. Хотя последнее закон требует осуществлять ежемесячно. И это ещё не все нарушения.

В отношении должностного лица компании было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 13.19.3 КоАП РФ («Нарушение порядка, способов, сроков и (или) периодичности размещения информации либо размещение информации не в полном объем в единой информационной системе жилищного строительства»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 9 августа 2019 года в республике сдали в строй свыше 1,564 млн кв. м жилья — 64,5% от плановых задач. По программе соципотеки в регионе за год планируется построить 165 домов на 7,838 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м.