Магадан, Магаданская область, 16 августа 2019, 03:37 — REGNUM
В рамках подготовки к учебному году активисты ОНФ Колымы выявили протекающую кровлю в одной из школ Магадана и обратились в прокуратуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В результате обследования кровли магаданской школы №28 активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта выявили, что течь идёт по всей площади школы. И протекает до первого этажа. На стенах грибок, в некоторых местах сыпется штукатурка, а металлоконструкции крыши — ржавые.
Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить качество ремонта, сделанного по контракту компанией «Ритейл» за 1,9 млн рублей в 2018 году.
По словам активистов и родителей учеников, у них много вопросов к состоянию здания.
Как сообщало ИА REGNUM, один млн рублей накопила школа №29 в Магадане за поставку молочной продукции.